Создание логотипа для детской танцевальной студии

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка148 просмотров
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Требуется создать логотип для детской танцевальной студии

11 лет назад
nastdesign
Виктор 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$50
3 дня
Как всегда работа выполнена на высоте! Выполнены все капризы, прошу прощения перед вами. Очень рад нашему сотрудничеству!
Спасибо за еще одно интересное задание. Всегда рад сотрудничеству с Вами!
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