Создать логотип

Требуется логотип для интернет-магазина органической косметики.

Основной упор на текст (название), а к нему нужно будет добавить какой-нибудь маленький графический элемент, чтобы было простенько и красиво.

Присылайте ссылки на портфолио, пожалуйста, и указывайте примерную цену за работу и сроки.