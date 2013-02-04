Тест персональный проект

Нужно нарисовать лого новой компании, которая занимается продажей люксовых эксклюзивных товаров. Целевая аудитория - выше среднего, люди, которые любят эксклюзив. Ассоциации - брендово, люксово, эксклюзивно. Тут лого партнера и буквы для использования в лого http://dfiles.ru/files/izw85qv4m Как лого утвердим, еще ...
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