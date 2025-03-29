Ищу специалиста в сфере маркетинговой аналитики для исследования рынка, определения основной ЦА (1 канал) и выбора оптимального канала продвижения.

О продукте:

Цифровой продукт – таблица для анализа сделок крипто-трейдеров. Она помогает отслеживать, систематизировать и анализировать свои сделки, выявлять ошибки и улучшать торговые стратегии. Ориентирована на начинающих и среднеопытных трейдеров, которые хотят повысить эффективность торговли, но не готовы использовать сложные профессиональные инструменты.

Задачи:

1. Провести анализ рынка и конкурентов.

2. Определить целевую аудиторию и её основные потребности.

3. Выбрать лучший канал продвижения для теста гипотезы.

Требования:

1. Опыт в маркетинговой аналитике и ресерче (от 1 года).

2. Понимание работы с нишевыми рынками и digital-продуктами.

3. Навыки анализа конкурентов и поиска точек входа на рынок.

4. Опыт работы с Telegram/CPA/таргетированной рекламой — будет плюсом.

Сроки и цену указывайте сразу. Опыт + портфолио обязательны. Без реальных кейсов - прошу не беспокоить.