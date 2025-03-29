Требуется CPM маркетолог, который сможет проанализировать текущие цепочки в Mailgun и их назначения. Задача включает в себя вход в систему и составление общего отчета о состоянии цепочек.
Ищу маркетолога-аналитика для ресерча рынка и ЦА нового продукта
Ищу специалиста в сфере маркетинговой аналитики для исследования рынка, определения основной ЦА (1 канал) и выбора оптимального канала продвижения.
О продукте:
Цифровой продукт – таблица для анализа сделок крипто-трейдеров. Она помогает отслеживать, систематизировать и анализировать свои сделки, выявлять ошибки и улучшать торговые стратегии. Ориентирована на начинающих и среднеопытных трейдеров, которые хотят повысить эффективность торговли, но не готовы использовать сложные профессиональные инструменты.
Задачи:
1. Провести анализ рынка и конкурентов.
2. Определить целевую аудиторию и её основные потребности.
3. Выбрать лучший канал продвижения для теста гипотезы.
Требования:
1. Опыт в маркетинговой аналитике и ресерче (от 1 года).
2. Понимание работы с нишевыми рынками и digital-продуктами.
3. Навыки анализа конкурентов и поиска точек входа на рынок.
4. Опыт работы с Telegram/CPA/таргетированной рекламой — будет плюсом.
Сроки и цену указывайте сразу. Опыт + портфолио обязательны. Без реальных кейсов - прошу не беспокоить.
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