Маркетинговое продвижение компании

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки193 просмотра
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Добрый день. Я представляю букмекерскую компанию.  Требуется специалист который поможет проработать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика, а именно: 

От вес требуется:    1) Разработать и реализовать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика; 2)Разработать и реализовать стратегию email-рассылок;

Требования:  1)Комплексное понимание Digital-маркетинга; 2) Опыт работы в сфере интернет-маркетинга свыше 2-х лет; 3)Навыки подготовки аналитических отчетов и презентаций для руководства; 4)Практический опыт рекламы в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram; 5)Владение инструментами веб-аналитики (Yandex Metrika, Google Analytics и др.); 6)Желательно владение системами контекстной рекламы (AdWords, Direct и др.)

5 лет назад
glinski777
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад