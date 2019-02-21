Маркетинговое продвижение компании

Добрый день. Я представляю букмекерскую компанию. Требуется специалист который поможет проработать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика, а именно:

От вес требуется: 1) Разработать и реализовать комплексную стратегию интернет-маркетинга для привлечения целевого трафика; 2)Разработать и реализовать стратегию email-рассылок;

Требования: 1)Комплексное понимание Digital-маркетинга; 2) Опыт работы в сфере интернет-маркетинга свыше 2-х лет; 3)Навыки подготовки аналитических отчетов и презентаций для руководства; 4)Практический опыт рекламы в социальных сетях Facebook, Vkontakte, Instagram; 5)Владение инструментами веб-аналитики (Yandex Metrika, Google Analytics и др.); 6)Желательно владение системами контекстной рекламы (AdWords, Direct и др.)