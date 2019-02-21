Нужен автоворонщик

Задача очень не простая и такого никто еще не делал.

Я сам не до конца понимаю, как это можно реализовать правильно.

Мы хотим сделать бота-автоставщика, суть в том, что мы серьезно несколько лет занимаемся беттингом, проект в котором люди зарабатывают деньги путем ставок на наши прогнозы, сейчас у нас в команде несколько каперов, которые ежедневно с утра до ночи и ночью публикуют прогнозы в телеграм канале.

Теперь пришла идея, полностью автоматизировать действия участников нашего канала, чтобы они не сидели с нами 24/7 на канале, следили за каждой ставкой и ставили на каждую, а чтобы это всё вместо них делал бот.

Схема следующая, как мы это видим:

участник активирует себе бота, вводит свой логин и пароль, чтобы подключиться к своему счету в онлайн букмекерской конторе (по идее этот бот и контора должны интегрироваться между собой), участник пополняет свой счет в конторе, бот это всё видит, после чего участник запускает этого бота, и идет заниматься своими делами, а бот получает прогнозы наших каперов и сам автоматически через контору ставит на все наши прогнозы.

Зачем нам это? - с каждой ставки со счета участника должно автоматически сниматься комиссия, например, 5р с каждой ставки, например: вот вышла новая ставка, бот ее принял и пошел в контору ставить, например баланс у человека 1000р , бот будет ставить на каждую ставку 10% от баланса, то есть на эту ставку ставит 100 рублей, и в это же время с его счета снимается еще комиссия 5р нам, то есть с его счета снимается 105 рублей, то есть 100 - на ставку и 5 - наша комиссия.

Вот только непонятен это момент со снятием комиссии, каждые 5р с каждой ставки , как оно может сниматься (возможно ли вообще) и куда может поступать, есть 4 идеи на счет этого, но это уже потом, дальше будем обсуждать.

Вот с каждой ставки будет сниматься комиссия 5рублей, в день у нас в среднем 30-70 прогнозов, участников не ограниченное количество.

Для них это будет тотально крутая штука, потому что им достаточно просто закинуть деньги на счет и всё, всё делается вместо них, а мы и бот будем им зарабатывать деньги.