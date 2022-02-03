Описание ца

Маркетинговый анализЗакрытнет заявок686 просмотров
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Нужно описать ца по нескольким услугам сферы beauty услуг. 

В некоторых будут схожие моменты, где-то будут различия, естественно. В некоторых будет сегментация (несколько ца). 

Сколько будет стоить для первых 5ти услуг из прикреплённого файла? 

Какие характеристики вы опишите? 

Можете ли показать пример? 

Если есть уже какие-то готовые работы по ним, готова рассмотреть выкуп. 

Сроки не важны.

2 года назад
sestra_toad
Ксения 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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