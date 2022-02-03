Описание ца

Нужно описать ца по нескольким услугам сферы beauty услуг.

В некоторых будут схожие моменты, где-то будут различия, естественно. В некоторых будет сегментация (несколько ца).

Сколько будет стоить для первых 5ти услуг из прикреплённого файла?

Какие характеристики вы опишите?

Можете ли показать пример?

Если есть уже какие-то готовые работы по ним, готова рассмотреть выкуп.

Сроки не важны.