Продвижение онлайн-школы

Необходимо провести консультацию по Jira на 30 минут 500рублей. Основной вопрос помочь пояснить - это управление ролями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем организатора продаж уже готовых онлайн-продуктов:
1. Готовая и налаженная онлайн-школа с обучающими курсами по перманентному макияжу на платформе Getcourse на русском языке
2. Такие же курсы на английском языке
3. Книга-учебник по перманентному макияжу (пока только русский)
На данный момент имеем по одной продаже курса в месяц (всего курсов 11).
Трафик на страницу и взаимодействие с бесплатным подарочным продуктом очень хорошие, но на этом знакомство с нашей школой обычно заканчивается. Мы использовали однажды дожимку из проф-написанных эмайлов, но и они не сработали.
Из активной рекламы - имеем контекстную рекламу в гугл только русских курсов (реклама английских пока что проявила себя не очень удачно).
Имеются оформленные инстаграм аккаунты. Есть полуживой Youtube канал.
Между собой продуманной воронки нет.
Работаем на Европу, с Россией в нашей сфере не пошло (у нас уже было сотрудничество с одной из ведущих команд по организации обучений и раскрутке в России именно в сфере перманентного макияжа)
Мы хотим:
-наладить продажу онлайн-книги
-наладить и увеличить количество продаж сначала русских курсов
-наладить грамотный ретаргетинг, повторные "касания" и дожим до покупки актуальными и работающими на сегодняшний день каналами
-в будущем, по возможности Вашей специализации, наладить продажи английских онлайн курсов (для подачи заявки это пока не обязательно, но опыт в таргетинге иностранной ЦА будет плюсом). Увеличить релевантный трафик на страницу с английскими курсами
-найти дополнительные возможности зарабатывать с этих продуктов
Мы подозреваем, что русские и английские курсы это две разные аудитории, разные ментальности, как и разный по эффективности результат в случае применения одинаковой рекламы. Поэтому, мы бы хотели, чтобы специалист, которого мы ищем, разграничивал эти подходы.
Нам нужен человек, который увидит всю картину, сможет проанализировать чего нам не хватает и разработать грамотный план действий из актуальных и работающих на сегодняшний день способов продвижения и продаж. Нужен комплексный подход и возможность специалиста его организовать, либо его составить.
Рассчитываем на разумную цену работы, либо на предложение, где Вы нас будете вести, а мы оплачивать работу по договорному графику.
В заявке попрошу написать:
1. О своём опыте и знаниях, релевантных для работы с нашей ситуацией
2. Вид предоставляемой работы: разработка плана действий\сопровождение\помощь с какими-то конкретными действиями\консультация ?
3. Размер\план оплаты\от чего будет зависеть
Спасибо, ждём заявок.
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