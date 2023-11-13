В Яндексе через сервис Вордстат (https://wordstat.yandex.ru/) собрать кол-во запросов по брендам в табличку Excel. Вбиваешь запрос, копируешь поочередно цифры по 2 месяцам и переносишь в табличку. Шаблон прикрепляю. Задачка займет часа 2. Напримемр, во время ...
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Подключение сайтов к Similarweb, для отбивки активностей. Есть сайты с доменами, на них есть трафик, объём более 7к каждый день.
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