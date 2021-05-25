Помочь запустить проект на США

Задания:

- Запустить проект на ProductHunt и AppSumo

- Подготовить посты для Indiehackers и Reddit

- Зарегистрировать проект на листинг как clutch и т.д.

- Зарегистрировать нас на сайте отзывов Trustpilot и G2

- Организовать бесплатный тест наших сервисов для группы клиентов, а также собрать с них отзывы (подготовить статистику)

- Подготовить страницу на сайт с Case Study

- Подготовить демо-видео нашего сайта (только идейная сторона)

- Исследовать рынок инфлуенсерив США (составить список ютюберив, блоггеров, договориться с ними о рекламе и подготовить все необходимое для нее).

Это долгосрочное сотрудничество.