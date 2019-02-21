Реклама небольшой Веб-студии

Маркетинговый анализЗакрытнет заявок146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо привести клиентов в нашу студию, каким способом это будет делаться меня не особо волнует.

Проект рассчитан на первых 10 клиентов, Каждый клиент оплачивается отдельно в соответствии с суммой заказа

(15% от заказа), по результатам старта возможно дальнейшее сотрудничество по более выгодным условиям!

5 лет назад
descreate
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад