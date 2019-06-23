Нужно разработать в CAD модель концепта (авто)

  1. Биржа фриланса
  2. Машиностроение
Закрыт5 заявок227 просмотров

Добрый день.

В стартап необходим cad-инженер, способный разработать модель концепта (авто).

Несколько версий. Проект не на один день.

6 лет назад
Fuzler
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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