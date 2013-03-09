[Андроид] База данных

$500
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка122 просмотра
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Надо написать приложение для Андроида для работы с базой данных. Надо будет уметь парсить XML, добавлять данные в базу и красиво их отображать, фильтровать, группировать, проводить поиск. Подробности лично

11 лет назад
maxic9
Максим 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vlad_lubenets
Влад 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$450
30 дней
Рекомендую Влада как профессионального Андроид-разработчика. Понимает тонкости системы, не пасует перед возникающими проблемами, решает их без лишних споров с заказчиком
Надежный заказчик. Работой доволен. Постановка задачи изложена на достаточном уровне, оплата была произведена в срок, заказчик всегда был на связи.
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