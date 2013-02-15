Анализатор частот для android FM-приёмника

$500
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка302 просмотра
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Нежен функционал определения наличия определенных звуковых частот на определённой частоте FM.

Желательна реализация для возможности использования на большом количестве разных моделей,список моделей обсуждаем.

Android 2.2 и выше

нужен исходный код

пользовательский интерфейс не важен (просто для тестирования рабочести алгоритма)

озвучивайте цену,сроки

Android
11 лет назад
airsoft
Денис 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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