Android-программист на проект

Коллеги, приветствую! Мне необходим толковый специалист для разработки приложения для iOS. Все подробности при личной переписке. Ожидаю предложений. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется android программист, тим лид на фултайм в команду.
Проект - приложение 1-2 месяца. занятость полная (6-8 часов в день).
В дальнейшем возможна постоянная работа в команде.
Требования:
Примеры работ и кода
Быть онлайн (скайп) в течении 8 часов в день.
Писать код, верстать шаблоны приложения
Делать ревью кода других участников команды
Отвечать на вопросы в общем чате
От Вас прошу указать стоимость часа работы и портфолио.
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