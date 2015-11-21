Android приложение и подключение статистики

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки174 просмотра
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В идеале мне нужен человек, у которого есть андроид приложение с подключенными статистиками Appsflyer, и Adjust.  

Если такого нет, тогда мы пишем любое самое простое приложение (где например просто написано "Привет"), и подключаем туда эти статистики + Google Analytics и Flurry. 

Мне просто надо налить трафа, и посмотреть как он отобразиться на этих статистиках, и только.

Android
8 лет назад
Kazzyuk
Тарас 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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