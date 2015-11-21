Android приложение и подключение статистики

В идеале мне нужен человек, у которого есть андроид приложение с подключенными статистиками Appsflyer, и Adjust.

Если такого нет, тогда мы пишем любое самое простое приложение (где например просто написано "Привет"), и подключаем туда эти статистики + Google Analytics и Flurry.

Мне просто надо налить трафа, и посмотреть как он отобразиться на этих статистиках, и только.