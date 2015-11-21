Мобильное приложение бронирование услуг (iOS)

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Всем доброе время суток!Необходимо разработать мобильное приложение для бронирования услуг. Сервис должен поддерживать два вида регистрации, как пользователь и как администратор сервиса (+регистрация владельца).Есть примеры реализованных приложений и полностью продуманный функционал. Сервис однотипный, все услуги одинаковые во всех точка, отличаются дополнительными услугами и ценами.Необходимо реализовать:1) Страницу бронирования с выбором времени, опций, точки сервиса и дополнительных услуг2) Календарь бронирования с шагом 30 минут3) Карту для выбора сервиса на карте4) Определение его-локации пользователя5) Навигатор к месту, где забронирован сервис6) Напоминания за определенное время до забронированного времени7) Страницу пользователя с информацией8) Избранные точки (список)9) Информация с последнего бронирования подставляется автоматически (основные услуги) просто по принципу "checked"10) Пользователь может оставить отзыв по категориям и общий отзыв о точке обслуживания11) Интерфейс Администратора с календарем, списком заказов и сообщениями о поступившем заказе12) Статистику для администратора и собственника13) Может видеть информацию о пользователе, оставившем бронирование14) За 15 минут до забронированного времени видеть местоположение пользователя15) Систему депозитов, сервис заносит деньги, которые отображаются в системе, за каждый реализованный заказ снимается определенные процент от стоимости заказа.Есть работающий сайт, полностью реализующий данную логику (кроме навигации пользователя), база данных будет единой для сайта и мобильного приложения, всю логику можно реализовать в движке сайта, т.е. не нужно прописывать логику расчета рейтинга, статистику и тому подобное.Перед раскрытием материалов подписывается NDA.Обязательно прикрепите ссылки на свои предыдущие работы, похожие на данный проект. Разработка дизайна может быть заказана отдельно, но приветсвуется, как плюс для выбора фрилансера.В дальнейшем нужно будет расширять города покрытия (весна) и разрабатывать приложение под Android (весна), если работа фрилансера нас устроит - следующие части проекта будут поручены ему-же.Пожалуйста, прочитайте описание перед подачей заявки. Спасибо!

iOS
8 лет назад
guest_14481065288624
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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