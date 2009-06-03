Необходимо постоянно разрабатывать и поддерживать апликации под симбиан в соотвествии с техническим заданием
Игры под iPhone
Добрый
надо сделать копию одной игры для ифона.
по графике будет все минимально там что я и сам смогу все предоставить.
дальше: нужен будет программинг
цены высокие не интересуют так как это аутсорсинг.
спасибо
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