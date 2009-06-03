Игры под iPhone

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки211 просмотров

Добрый

надо сделать копию одной игры для ифона.

по графике будет все минимально там что я и сам смогу все предоставить.

дальше: нужен будет программинг

цены высокие не интересуют так как это аутсорсинг.

спасибо

16 лет назад
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38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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