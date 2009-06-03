Необходимо постоянно разрабатывать и поддерживать апликации под симбиан в соотвествии с техническим заданием
Создание мини-программ для тел. на JavaScript SDK
Нужны 3 разработчика для работы с новым SDK, все функции SDK взяты из JS и добавлены новые для упрощения написания программ для телефонов.
Необходимо в короткий срок разобраться с новым SDK и создать много приложений под различные нужды, например, первая партия приложений:
1) Facebook
2) Gmail
3) Wikipedia
4) Google Web search
5) Google News search
6) Shopping.com
+ Various news sources of your choice
Все приложения на английском. Делать их нужно взяв за основу iPhone приложения такого-же функционала.
Стоимость каждой партии приложений будет назначаться Вами, т.е. разработчиком, в зависимости от сложности исполнения каждого приложения из партии.
Если разработка пойдёт хорошо - число заказов таких приложений будет очень большим, около 500 штук.. Для создания конкурентоспособности нового SDK с другими SDK подобного плана.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо создать софт, который решит, такие задачи: 1. Создать базу данных. (Ном. тел., контент, дата, ФИО); 2. Реализовать отсылку контента по заданому номеру моб. телефона (контент для каждого номера уникальный). ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен16 лет назад
Задача реализовать приведенную ниже функциональность на J2ME: - Send SMS from IM via SOAP, send SMS to multiple users - Using either Mobilestorm or Quios gateway - Instant messaging (MSN, ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Нужна програмка для симбиан. Подробнее отпишу в привате или аське. Пишите пожалуйста, только те у кого то есть опыт.Закрыт16 лет назад
- $500
Господа, Требуется программист для создания двухмерной игры для iPhone 3G / iPod touch. Вкратце - пользователь управляет персонажем двигая пальцем по определённой зоне экрана телефона. Более точное описание игры при дальнейшей переписке. ...Закрыт16 лет назад
- $2500
Требуется разработчик приложения для iphone. Очень желательно наличие своего iPhone. Необходимо портфолио (опыт разработки). Стоимость и ТЗ оговаривается позже. На данном этапе нужно найти опытного человека. Все ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт16 лет назад
Мужна программа для отправки смс типа RedBrowserМобильные приложения3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый Нужно разработать игру для Ови Стор. Есть дизайн и есть примеры. Надо сделать желательно как можно дешевле Игра достаточно простая спасибоЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется подписать мидлет сертификатом или VerySign или ThawteМобильные приложениянет заявокЗакрыт16 лет назад
Условия работы: Местоположение кандидата: Киев, Украина. Оплата: договорная нал. или на спд. Для начала работы необходимо пройти интервью так как этот проект предполагает начало сотрудничества по ряду других проектов на ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт16 лет назад