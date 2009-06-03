Создание мини-программ для тел. на JavaScript SDK

Нужны 3 разработчика для работы с новым SDK, все функции SDK взяты из JS и добавлены новые для упрощения написания программ для телефонов.

Необходимо в короткий срок разобраться с новым SDK и создать много приложений под различные нужды, например, первая партия приложений:

1) Facebook

2) Gmail

3) Wikipedia

4) Google Web search

5) Google News search

6) Shopping.com

+ Various news sources of your choice

Все приложения на английском. Делать их нужно взяв за основу iPhone приложения такого-же функционала.

Стоимость каждой партии приложений будет назначаться Вами, т.е. разработчиком, в зависимости от сложности исполнения каждого приложения из партии.

Если разработка пойдёт хорошо - число заказов таких приложений будет очень большим, около 500 штук.. Для создания конкурентоспособности нового SDK с другими SDK подобного плана.