Создание мини-программ для тел. на JavaScript SDK

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок283 просмотра

Нужны 3 разработчика для работы с новым SDK, все функции SDK взяты из JS и добавлены новые для упрощения написания программ для телефонов.

Необходимо в короткий срок разобраться с новым SDK и создать много приложений под различные нужды, например, первая партия приложений:

1) Facebook

2) Gmail

3) Wikipedia

4) Google Web search

5) Google News search

6) Shopping.com

+ Various news sources of your choice

Все приложения на английском. Делать их нужно взяв за основу iPhone приложения такого-же функционала.

Стоимость каждой партии приложений будет назначаться Вами, т.е. разработчиком, в зависимости от сложности исполнения каждого приложения из партии.

Если разработка пойдёт хорошо - число заказов таких приложений будет очень большим, около 500 штук.. Для создания конкурентоспособности нового SDK с другими SDK подобного плана.

JavaScript
16 лет назад
yezZ
Иван 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание приложения.

    $250

    Необходимо создать софт, который решит, такие задачи: 1. Создать базу данных. (Ном. тел., контент, дата, ФИО); 2. Реализовать отсылку контента по заданому номеру моб. телефона (контент для каждого номера уникальный). ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание игры под iPHONE 3G

    $500

    Господа, Требуется программист для создания двухмерной игры для iPhone 3G / iPod touch. Вкратце - пользователь управляет персонажем двигая пальцем по определённой зоне экрана телефона. Более точное описание игры при дальнейшей переписке. ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка приложения для iPhone

    $2500

    Требуется разработчик приложения для iphone. Очень желательно наличие своего iPhone. Необходимо портфолио (опыт разработки). Стоимость и ТЗ оговаривается позже. На данном этапе нужно найти опытного человека. Все ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ovi Store

    Добрый Нужно разработать игру для Ови Стор. Есть дизайн и есть примеры. Надо сделать желательно как можно дешевле Игра достаточно простая спасибо

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • IPhone Instant Messanger development

    Условия работы: Местоположение кандидата: Киев, Украина. Оплата: договорная нал. или на спд. Для начала работы необходимо пройти интервью так как этот проект предполагает начало сотрудничества по ряду других проектов на ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    16 лет назад