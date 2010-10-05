IPhone-приложение на основе браузера

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Необходимо сделать кастомизацию браузера обёрткой вокруг существующей мобильной версии сайта

Кастомизация состоит из: кеширования нескольких статичных страниц, а также отдельной страницы сохранения логина-пароля на стороне клиента.

13 лет назад
knevgen
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Limejelly
33 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$300
4 дня
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