Приложение android

Необходимо доработать мобильное приложение Мой Город на битриксе.Лицензия естьСайт [url=http://khunzakh.ru/]http://khunzakh.ru/[/url]Т.З. во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам кажетсья что нужен натив, но если у вас получитсья на кордова/фонегап, мы не против.
сфера - работа с видео.
укажите свой опыт андроид разработки.
Так же обязательно укажите цену среднего приложения в вакууме у вас, что бы взаимно экономить время.
Кандидатам высылаю ТЗ.
Пишите скайп.
Спасибо за ваше внимание к преокту!
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