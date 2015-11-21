Приложение android

Нам кажетсья что нужен натив, но если у вас получитсья на кордова/фонегап, мы не против.

сфера - работа с видео.

укажите свой опыт андроид разработки.

Так же обязательно укажите цену среднего приложения в вакууме у вас, что бы взаимно экономить время.

Кандидатам высылаю ТЗ.

Пишите скайп.

Спасибо за ваше внимание к преокту!