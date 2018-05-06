Приложение iOS

Нужна точная копия приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.user75.moonday для двух платформ, а потом будет отдельное ТЗ на внесение изменений. Прошу указывать для какой платформы будете делать, обязательно цену и сроки. Какой движок или фреймворк будет использоваться и почему именно он.