Описание: простенький календарь Дизайн: минималистичный Язык: английский, русский Возможности: Добавлять заметки на каждый день, выделение заметки определенным цветом, заголовок события, описание события, возможность выбора домашнего экрана по умолчанию (месяц, год) Пишите сразу вашу СТОИМОСТЬ разработки
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Здравствуйте.
Приложение iOS нативно по аналогу.
Аналог и API будут предоставлены.
Оплата поэтапно по факту.
Спасибо.
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