Исправить андроид кликер

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Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки124 просмотра
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Имеется софт, который работает с эмулятором андроида - nox(http://bignox.com/).

Для него написан автокликер (исходники имеются), а также апк приложение.(тоже имеются)

Задача заключается в том, чтобы подправить апк приложение, а также кликер (написан вроде бы на шарпе)

6 лет назад
kartos23
Кратаев 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад