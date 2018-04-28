Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мобильное приложение - мобильный кошелек для держателей криптовалюты "Name".
Приложение данные подтягивает по API
Дизайн мы делаем
Задача разработчиков наш дизайн сверстать для мобильного приложения и функционал подтянуть с нашего api
Приложения под Android, iOS
прикрепили макет экранов
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