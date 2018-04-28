Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок181 просмотр
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Мобильное приложение - мобильный кошелек для держателей криптовалюты "Name".

Приложение данные подтягивает по API

Дизайн мы делаем

Задача разработчиков наш дизайн сверстать для мобильного приложения и функционал подтянуть с нашего api

Приложения под Android, iOS

прикрепили макет экранов

6 лет назад
coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад