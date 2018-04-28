Мобильное приложение

Нужно сделать приложение-браузер (в нем будет открываться только один сайт) с пуш-уведомлениями и отправкой поста (картинка + текст) в приложение в инстаграм (пост для инстаграма берется с сайта и передается в приложение инстаграм) Видео демонстрации сайта ...