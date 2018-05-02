Тиндер бот

$350
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки468 просмотров
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Приветствую, имеется дейтинг приложение - тиндер.

Требуется под него бот

Народные умельцы на гитхабе выложили достаточно апи, осталось только найти рабочее и вперед.

Требуется рассылка и, по возможности, регистрация.

6 лет назад
kartos23
Кратаев 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад