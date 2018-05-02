Тиндер бот

Нужно создать приложение для обеих платформ из сайта (ТЗ во вложении). Дизайн приложения и функционал (чат, подписки, пуши) будут отличаться от сайта. Главное - единая БД. Озвучивайте цену и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, имеется дейтинг приложение - тиндер.
Требуется под него бот
Народные умельцы на гитхабе выложили достаточно апи, осталось только найти рабочее и вперед.
Требуется рассылка и, по возможности, регистрация.
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