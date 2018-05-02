Bumble бот

Имеется софт, который работает с эмулятором андроида - nox(http://bignox.com/). Для него написан автокликер (исходники имеются), а также апк приложение.(тоже имеются) Задача заключается в том, чтобы подправить апк приложение, а также кликер (написан вроде бы на шарпе)