Bumble бот

$350
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок148 просмотров
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Приветствую, имеется приложение bumble(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bumble.app&hl=en)

Меня интересует возможность написание под него бота. Однако апи под него нет, поэтому любопытно, возможно ли отловить хттп запросы и на их основе написать.

6 лет назад
kartos23
Кратаев 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад