Требуется разработать приложение для IOS

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок162 просмотра
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Описание: простенький календарь

Дизайн: минималистичный

Язык: английский, русский

Возможности: Добавлять заметки на каждый день, выделение заметки определенным цветом, заголовок события, описание события, возможность выбора домашнего экрана по умолчанию (месяц, год)

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iOSПриложение для iOS
6 лет назад
Aquaxetine
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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