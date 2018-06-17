Нужно сделать приложения на ios и android

Мобильные приложенияЗавершен8 заявок176 просмотров
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Нужна точная копия приложения https://play.google.com/store/apps/details?id=com.user75.moonday для двух платформ, а потом будет отдельное ТЗ на внесение изменений.

Прошу указывать для какой платформы будете делать, обязательно цену и сроки. Какой движок или фреймворк будет использоваться и почему именно он.

AndroidiOS
6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
6 лет назад
$330
14 дней
Сделано, все работает - спасибо!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно работать и общаться.
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