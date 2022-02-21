Приложение на Андройд

Тз:при открытии приложения проверяем некоторые параметры телефона/пользователя и если нас всё устраивает – открываем WebView на весь экран с ссылкой которую берем из БД Фаербейса.Что проверяем:1. Если пользователь без симки - показываем нативную часть.2. Если пользователь из США или Индии - показываем нативную часть.3. После всех проверок - проверяем конкретное поле в БД фаербейса. Если нужное нам поле пустое - открываем нативную часть, а если там ссылка - открываем ее во WebView.Требования к WebView:Разрешение для доступа к фото из WebView(тут не просто permission, а что-то хитрее).При нажатии на кнопку назад в navigation bar'е - не скрывать приложение, а возвращаться на предыдущую страницу в WebView.WebView должно дружить как с https, так и http ссылками.Сохранять куки, чтобы не нужно было каждый раз авторизовываться на каком-либо сайте.Поворот экрана: при смене положения экрана не отправлять на начальную страницу.При разворачивании клавиатуры для ввода текста - клавиатура разворачивается не поверх вью, а сжимает вью удобно подстраивая поле ввода.Запомнить конечный адрес (после всех редиректов) и при следующих запусках приложения открывать его, а не то, что хранится в фаербейсе. Даже если поле в фаербейсе уже пустое.Также необходимо подключить firebase push-уведомления.