Программист под Андроид

Ищу программиста под андройд для внесения изменений и доработки уже существующего приложения (RSS-ридер).

Для начала нужно поправить несколько существующих багов, в дальнейшем интересует написание дополнительных модулей.

Исходники, естественно, имеются.

Заинтересован в долговременном сотрудничестве, только для исполнителей с опытом работы.