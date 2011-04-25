Разработчик под Android и (или) iOS

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В серьезную финансовую российскую компанию требуется разработчик приложений для современных коммуникаторов.

Основные обязанности:

-) Разработка и совершенствование приложений для ОС Android/iOS

-) Участие в совершенствовании существующих внутренних API, развитии мобильной платформы в целом.

Основные требования:

-) Отличные знания Java

-) Понимание работы клиент-серверных приложений

-) Опыт программирования под ОС Android

Желательно:

-) Знание Objective C

-) Опыт программирования под iOS

Офис находится в центре Москвы (м. Охотный ряд)

З/п полностью белая (от 80 000 р.)

Молодой дружелюбный коллектив, интересные проекты

AndroidiOS
13 лет назад
margelov
Андрей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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