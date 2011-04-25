Разработчик под Android и (или) iOS

Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
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В серьезную финансовую российскую компанию требуется разработчик приложений для современных коммуникаторов.
Основные обязанности:
-) Разработка и совершенствование приложений для ОС Android/iOS
-) Участие в совершенствовании существующих внутренних API, развитии мобильной платформы в целом.
Основные требования:
-) Отличные знания Java
-) Понимание работы клиент-серверных приложений
-) Опыт программирования под ОС Android
Желательно:
-) Знание Objective C
-) Опыт программирования под iOS
Офис находится в центре Москвы (м. Охотный ряд)
З/п полностью белая (от 80 000 р.)
Молодой дружелюбный коллектив, интересные проекты
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