Требуется Java-разработчик со знанием OS Android

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Приглашаем разработчика с хорошим знанием Java в интересный проект по разработке современных Android приложений

Мы предлагаем:

- Постоянную работу над интересными проектами в распределенной команде опытных специалистов;

- Возможность работать удаленно по гибкому графику.

Требования:

- Знание Java, Android SDK;

- Опыт разработки на Java от 1-го года, подкреплённый хотя бы одним завершённым проектом;

- Опыт разработки под мобильные платформы;

- Разработка в среде Eclipse, NetBeans;

- Понимание архитектурных принципов построения (SOA), Web services, WSDL, WS-Security, SOAP;

- Опыт проектирования баз данных MySQL, MSSQL Server, SQLite;

- Опыт работы с системами версионного контроля (например, SVN), bug tracking, project management.

Желательные навыки:

- Иметь представление о работе с графикой и звуком в Java;

- Умение разбираться в чужом коде;

- Желание к самостоятельному изучению новых технологий;

- Ответственность;

- Внимание к деталям и стремление к качеству.

Оплата за результат, а не за время!

Android
13 лет назад
Nika_Ar
Ника 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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