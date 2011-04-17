Требуется Java-разработчик со знанием OS Android

Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем разработчика с хорошим знанием Java в интересный проект по разработке современных Android приложений
Мы предлагаем:
- Постоянную работу над интересными проектами в распределенной команде опытных специалистов;
- Возможность работать удаленно по гибкому графику.
Требования:
- Знание Java, Android SDK;
- Опыт разработки на Java от 1-го года, подкреплённый хотя бы одним завершённым проектом;
- Опыт разработки под мобильные платформы;
- Разработка в среде Eclipse, NetBeans;
- Понимание архитектурных принципов построения (SOA), Web services, WSDL, WS-Security, SOAP;
- Опыт проектирования баз данных MySQL, MSSQL Server, SQLite;
- Опыт работы с системами версионного контроля (например, SVN), bug tracking, project management.
Желательные навыки:
- Иметь представление о работе с графикой и звуком в Java;
- Умение разбираться в чужом коде;
- Желание к самостоятельному изучению новых технологий;
- Ответственность;
- Внимание к деталям и стремление к качеству.
Оплата за результат, а не за время!
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