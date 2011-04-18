Разработчик iOS, xCode, iPhone

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу разработчика для создания игр и приложений для iOS.

Можно как в офис (в Москве) так и удаленно.

Хотим видеть активного, креативного человека, желающего реализовать себя в полной мере.

Требования:

- знание C/C++

- опыт разработки на C/Objective C

- знание iOS SDK, XCode, Cocoa, SQLite, JSON

- знание InAppPurchases, PushNotifications, OpenGL ES, XML parsing

- знание сетевых протоколов

Условия:

-Высокая оплата труда (По договоренности).

-Оформление по ТК.

-Полная занятость.

-Работа в дружной кроссфункциональной команде.

iOS
13 лет назад
Logos777
Николай 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • IOS developer

    Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется Java-разработчик со знанием OS Android

    Приглашаем разработчика с хорошим знанием Java в интересный проект по разработке современных Android приложений Мы предлагаем: - Постоянную работу над интересными проектами в распределенной команде опытных специалистов; - Возможность работать удаленно по гибкому ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • J2ME Разработчик (Android)

    Требуется J2ME программист с профильным опытом работы от двух лет. Возможна удаленная работа (не менее 30ти часов в неделю). Опыт разработки приложений под Android обязателен. От вас требуется: * опыт разработки на ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Главный разработчик для iOS, iPhone, iPad

    В нашей компании формируется с нуля отдел по разработке мобильных приложений и игр для мобильных приложений и Соц. сетей. Мы собираем команду и в данный момент нам необходим: Главный разработчик для платформы iOS. Мы хотим видеть молодого ...

    iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик игр под iOS

    $2500

    Нужен хороший программист, способный реализовывать любые творческие идеи. Очень важно, чтобы он знал различия между особенностями семейств iPhone и iPad. Портфолио и обязательно возможность личной встречи. Москва или Владимирская область.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Junior J2ME Developer

    Международная рекрутинговая компания WORLD STAFF ® для своего клиента подбирает высококвалифицированный персонал. Работодатель – Крупная Международная Компания Вакансия: JUNIOR J2ME DEVELOPER U475-ME КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: • Разработка программного обеспечения для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и смартбуков • Создание новых платформ для ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • IPhone developer

    $2500

    Требуется опытный разработчик на постоянную работу с удаленным заказчиком. Возможна частичная занятость, но не меньше 4 часов в день.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист Windows Mobile

    От кандидата: - опыт разработки приложений под Windows Mobile, будет преимуществом наличие опыта с BlackBerry. - знание С++ - возраст от 26 лет - пол значение не имеет - портфолио обязательно - наличие Skype Задача: - продолжить работу над приложением под Windows Mobile. ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработчик под iPhone

    $1000

    Ищется грамотный разработчик с опытом работы с iOS для постоянного сотрудничества требования: наличие портфолио возможность уделять проектам от 4-5часов в день постоянная доступность связи (телефон, скайп)

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад