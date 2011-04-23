Требуются специалисты для разработки при-ий iOS.

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Компании "iDevs" требуются на постоянную удаленную работу специалисты для разработки приложений для iOS(iphone, ipad, ipod, imac).

Требования к кандидатам:

1) Умение применять в разработке знания:

– ObjectiveC

– SQLite

– OpenGL ES

– iPhone/iPad SDK

- ООП

2) Опыт разработки приложений от 1 года.

3) Высокое качество создаваемых приложений.

4) Продемострировать все созданные вами приложения, которые вы залили в appstore и те которые не залили.

5) Высокая скорость выполнения заданий.

6) Готовность выполнять большие объемы работ.

Что вы получите в замен:

1) Оплата высокая.

2) Мы снабжаем вас заданиями на постоянной основе.

3) Мы с пониманием отнесемся к вашим форс мажорным ситуациям и в случае, если у вас появляются какие либо неотложные дела, и вы заранее поставили нас в известность, без лишних вопросов дадим вам отгул на требуемый срок.

На все возникшие у вас вопросы ответим!

iOS
13 лет назад
iDevslab
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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