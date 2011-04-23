Требуются специалисты для разработки при-ий iOS.

Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании "iDevs" требуются на постоянную удаленную работу специалисты для разработки приложений для iOS(iphone, ipad, ipod, imac).
Требования к кандидатам:
1) Умение применять в разработке знания:
– ObjectiveC
– SQLite
– OpenGL ES
– iPhone/iPad SDK
- ООП
2) Опыт разработки приложений от 1 года.
3) Высокое качество создаваемых приложений.
4) Продемострировать все созданные вами приложения, которые вы залили в appstore и те которые не залили.
5) Высокая скорость выполнения заданий.
6) Готовность выполнять большие объемы работ.
Что вы получите в замен:
1) Оплата высокая.
2) Мы снабжаем вас заданиями на постоянной основе.
3) Мы с пониманием отнесемся к вашим форс мажорным ситуациям и в случае, если у вас появляются какие либо неотложные дела, и вы заранее поставили нас в известность, без лишних вопросов дадим вам отгул на требуемый срок.
На все возникшие у вас вопросы ответим!
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