Senior Developer for iPhone/ iPad/ Android/ Blackb

Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
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Нужен:
Специалист с большим опытом разработок приложений для iPhone и руководства командой разработчиков, с желанием участвовать в интересных проектах, находить инновационные решения, быстро и качественно воплощать идеи в жизнь.
Требуемый опыт работы: от 3-х лет
Образование: высшее
Тип занятости:
Полная занятость на полный рабочий день
Условия:
• Заработная плата по результатам собеседования. Но качественная, организованная работа будет цениться и оплачиваться соответсвенно
• Широкие возможности для профессионального роста и проявления качеств руководителя
• Возможности участия в проектах мирового масштаба с дальнейшим развитием
Обязанности:
• Участие в формировании рабочей команды
• Планирование проектов и рабочего процесса команды разработчиков
• Контроль сроков и качества выполнения работ
• Составление планов, регулярных отчетов, координация работы проектных команд
• Предостваление проектов высокого качества и отличного уровня написания кодов
Навыки:
• Технический английский, свободное чтение-понимание английского языка
• Опыт работы проджект менеджером в разработке мобильных проектов от 3 лет, умение организовывать рабочий процесс
• Рациональный и очень организованный подход к работе, умение работать эффективно, качественно по согласованным срокам с хорошими результатами
• Опыт работы в компаниях игровой индустрии, компаниях разработчиков игр для мобильных устройств
• Сильные качества лидера для руководства рабочей командой разработчиков
• Желание работать, исследовать новые идей, технологии
Технические требования:
• Знания ООП, паттернов проектирования
• Опыт работы в Objective C и iOS SDK для iPhone/iPad, с iPhone симмуляторами
• Опыт разработок в Mac OS X, знание AppleScript
• Знание Cocoa/Cocoa Touch, Cocos2d-iPhone
• Опыт работы Java и Android SDK 2.x/3.0 для Android smartphones/tablet PCs
• Опыт работы Java SDK или Tablet OS SDK или WebWorks SDK для Blackberry
• Кросс-платформенные разработки в рамках C++ (Airplay SDK, Qt), C# (Monotouch, Unity3D)
• Знание Oolong Game Engine для разработок игр
• Понимание основных принципов сетевых протоколов и сетевой безопасности
Примечания:
• Наличие команды разработчиков приветствуется
• Технические навыки будут рассмотрены в индивидуальном порядке
• Нам нужен специалист в Алматы. Мы приветствуем специалистов из других регионов, готовых переехать в Алматы (возможно, на определенные периоды, в зависимости от проекта). Готовы обсуждать прочие варианты.
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