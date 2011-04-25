Senior Developer for iPhone/ iPad/ Android/ Blackb

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Нужен:

Специалист с большим опытом разработок приложений для iPhone и руководства командой разработчиков, с желанием участвовать в интересных проектах, находить инновационные решения, быстро и качественно воплощать идеи в жизнь.

Требуемый опыт работы: от 3-х лет

Образование: высшее

Тип занятости:

Полная занятость на полный рабочий день

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования. Но качественная, организованная работа будет цениться и оплачиваться соответсвенно

• Широкие возможности для профессионального роста и проявления качеств руководителя

• Возможности участия в проектах мирового масштаба с дальнейшим развитием

Обязанности:

• Участие в формировании рабочей команды

• Планирование проектов и рабочего процесса команды разработчиков

• Контроль сроков и качества выполнения работ

• Составление планов, регулярных отчетов, координация работы проектных команд

• Предостваление проектов высокого качества и отличного уровня написания кодов

Навыки:

• Технический английский, свободное чтение-понимание английского языка

• Опыт работы проджект менеджером в разработке мобильных проектов от 3 лет, умение организовывать рабочий процесс

• Рациональный и очень организованный подход к работе, умение работать эффективно, качественно по согласованным срокам с хорошими результатами

• Опыт работы в компаниях игровой индустрии, компаниях разработчиков игр для мобильных устройств

• Сильные качества лидера для руководства рабочей командой разработчиков

• Желание работать, исследовать новые идей, технологии

Технические требования:

• Знания ООП, паттернов проектирования

• Опыт работы в Objective C и iOS SDK для iPhone/iPad, с iPhone симмуляторами

• Опыт разработок в Mac OS X, знание AppleScript

• Знание Cocoa/Cocoa Touch, Cocos2d-iPhone

• Опыт работы Java и Android SDK 2.x/3.0 для Android smartphones/tablet PCs

• Опыт работы Java SDK или Tablet OS SDK или WebWorks SDK для Blackberry

• Кросс-платформенные разработки в рамках C++ (Airplay SDK, Qt), C# (Monotouch, Unity3D)

• Знание Oolong Game Engine для разработок игр

• Понимание основных принципов сетевых протоколов и сетевой безопасности

Примечания:

• Наличие команды разработчиков приветствуется

• Технические навыки будут рассмотрены в индивидуальном порядке

• Нам нужен специалист в Алматы. Мы приветствуем специалистов из других регионов, готовых переехать в Алматы (возможно, на определенные периоды, в зависимости от проекта). Готовы обсуждать прочие варианты.

Android
13 лет назад
App_developer
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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