Приглашаем к сотрудничеству разработчика iOS.

Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания "iDevs", успешно работающая на рынке 3 года, предлагает постоянную удаленную работу программистам,
имеющим опыт разработки iPhone / iPad Applications.
Компаниям просьба НЕ беспокоить!
Требования к кандидатам:
1) Владение:
– ObjectiveC
– SQLite
– OpenGL ES
– iPhone/iPad SDK
- ООП
2) Портфолио.
3) Хороший технический английскийй.
4) Порядочность.
5) Надежность.
6) Высокий уровень профессионализма.
7) Наличие свободного выхода в интернет.
Просьба присылать следующую информацию:
- резюме,
- портфолио (или линки работ),
- рейт оплаты труда в час,
в раздел "личные сообщения".
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