Программная гарнитура для сотового на базе КПК

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка169 просмотров

Нужно написать программу на базе любого кпк или смартфона которая будет полностью управлять сотовым телефоном подобно гарнитуре, которые установлены в современных а/м. Обязательно должна быть возможность управлять этой программой удаленно, тональными командами, и должна быть реализована передача голоса.

14 лет назад
sotel
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rapot
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$2500
60 дней

Заявки фрилансеров

rapot
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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