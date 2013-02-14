Разработчик iOS-приложений

Нежен функционал определения наличия определенных звуковых частот на определённой частоте FM. Желательна реализация для возможности использования на большом количестве разных моделей,список моделей обсуждаем. Android 2.2 и выше нужен исходный код пользовательский интерфейс не важен (просто для тестирования рабочести алгоритма) озвучивайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько небольших проектов приложений для iOS (поддержка только iPhone).
Брифы проектов:
1. Выбор фото из библиотеки или новое фото загружается на сервер, в ответ сервер отдает URL загруженной картинки. Урлы вместе другими данными, введенными в форме отправляется на сервер.
2. Пользователь за определенные действия (твит, фоловинг, лайк в фейсбуке и вконтакте и т.п) получает скидку в магазине. API получения скидки создается.
Детальное ТЗ пришлю выбранному исполнителю. Интересует в первую очередь долгосрочное сотрудничество, т.к. проектов много.
В предложении обязательно оставляйте ссылку на портфолио. Бюджет очень примерный и обсуждается.
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