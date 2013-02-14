Разработчик iOS-приложений

Есть несколько небольших проектов приложений для iOS (поддержка только iPhone).

Брифы проектов:

1. Выбор фото из библиотеки или новое фото загружается на сервер, в ответ сервер отдает URL загруженной картинки. Урлы вместе другими данными, введенными в форме отправляется на сервер.

2. Пользователь за определенные действия (твит, фоловинг, лайк в фейсбуке и вконтакте и т.п) получает скидку в магазине. API получения скидки создается.

Детальное ТЗ пришлю выбранному исполнителю. Интересует в первую очередь долгосрочное сотрудничество, т.к. проектов много.

В предложении обязательно оставляйте ссылку на портфолио. Бюджет очень примерный и обсуждается.