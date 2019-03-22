Добрый день, Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик на React Native сделать доработки в существующем мобильном приложении.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Мне нужен опытный RN разработчик что бы выполнил одно или все из следующих действий: чтобы я могла ускорить разработку, укажите приблизительное время для каждого из следующих действий: 1. Camera bridge and API integration I have 2 camera modules ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написать программу для Iphone, для изменения голоса во время звонкаМобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать приложение -аналог яндекс такси с последующей заливкой ее на PlayMarket. Интересует стоимость и сроки. Писать тем кто действительно осилит проект.Мобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Я разработчик React Native, мне нужен React Native разработчик, который сможет быстро выполнить что-либо из представленного ниже: Чтобы ускорить разработку, скажите примерное время выполнения каждого из перечисленного: 1.Camera bridge и API интеграция. У меня есть 2 модуля камеры ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Для двух магазинов одежды нужно разработать дисконтные мобильные приложения. Дизайн разложен в innVision Mango - https://invis.io/M5R60VMGWHA#/353944186_Main KImex - https://invis.io/78R60VPR5QW#/353944665_-----------_----- Kimex- скидка у пользователя прогрессирует от количества покупок. Ведется история покупок. Накапливаются бонусы от покупок. В Mango - просто история ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать мобильное приложение аналогично iherb мобильный интернет магазин, необходимо функционирования и обновления каталога, личного кабинета, авторизации по номеру телефона и/или email интеграция с платежными системами иностранными. возможность оплаты apple pay возможность переключение цены в соответствующей валюте по ip ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание админ части для мобильного приложения и его публикация.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Разработать приложение EW Tickets для распределения билетов на мероприятие. Приложение является частью проекта Event-Works и должно работать через предоставленное API с модулем Ticketing. Пользоватей, оплативших билеты через веб, нужно рассадить в приложении, где и будут определены ряд-место ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется разработчик на Android для разовой работы. Необходимо расширить библиотеку Firebase Cloud Messaging для Unity ([url=https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/unity/client]https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/unity/client[/url]) для работы с кастомным шаблоном отображения уведомления (RemoteViews).Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад