Я разработчик React Native, мне нужен React Native разработчик, который сможет быстро выполнить что-либо из представленного ниже: Чтобы ускорить разработку, скажите примерное время выполнения каждого из перечисленного: 1.Camera bridge и API интеграция. У меня есть 2 модуля камеры ...