Добрый день, Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после ...
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Мне нужен опытный RN разработчик что бы выполнил одно или все из следующих действий:
чтобы я могла ускорить разработку, укажите приблизительное время для каждого из следующих действий:
1. Camera bridge and API integration
I have 2 camera modules in native, need them bridged to React Native
API calls integrated with my Python Backend
2. Onesignal integration for push notifications
3. Social share integration
or similar
4. Amplitude integration
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