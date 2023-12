Мне нужен опытный RN разработчик что бы выполнил одно или все из следующих действий:

чтобы я могла ускорить разработку, укажите приблизительное время для каждого из следующих действий:

1. Camera bridge and API integration

I have 2 camera modules in native, need them bridged to React Native

API calls integrated with my Python Backend

2. Onesignal integration for push notifications

3. Social share integration

or similar

4. Amplitude integration

Оплата $250.00 + BONUS