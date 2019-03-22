Опытный RN разработчик

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Мне нужен опытный RN разработчик что бы выполнил одно или все из следующих действий: 

чтобы я могла ускорить разработку, укажите приблизительное время для каждого из следующих действий:

1. Camera bridge and API integration 

I have 2 camera modules in native, need them bridged to React Native 

API calls integrated with my Python Backend 

2. Onesignal integration for push notifications 

3. Social share integration 

or similar 

4. Amplitude integration 

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5 лет назад
guest_15533681473356
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад