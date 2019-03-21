Viber checker

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки371 просмотр
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Добрый день,

Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после чего завершит работу.  Просьба откликаться только тем, у кого есть достаточный опыт работы с Viber.

Спасибо.

5 лет назад
inget
32 годаШвеция
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад