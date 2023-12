Viber checker

Добрый день,

Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после чего завершит работу. Просьба откликаться только тем, у кого есть достаточный опыт работы с Viber.

Спасибо.