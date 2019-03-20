Пофиксить андроид приложение (Kotlin)

Проблемы в приложении ,в том что Блютус для поиска бизонов в приложении мог включится один раз, потом закрываем приложение открываем и оно уже их не находит, но это не на всех моделях. На некоторых работает.

Потом были проблемы с плеером который там есть например когда заканчивается трек приложение вылетает или полоса прокрутки и время трека начинают мигать

Думаю если вы протестить то увидите что там Отпишите когда что-то будет понятно

Если сотрудничаем то я сразу создам проект работаем через сейф комиссию беру на себя

Вопросы:

1. Проект написан на языке Kotlin, есть ли у Вас опыт программирования на этом языке?

2. Есть доступ к коду, если Вы готовы взяться, скажите и я вышлю Вам доступ?

Выслать доступ к коду:

https://bitbucket.org/audiotourdev/beacons/src/master/

[email protected]

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3. Бюджет - 300$ , скажите готовы ли Вы сделать все и мы можем приступать.