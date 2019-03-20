Пофиксить андроид приложение (Kotlin)

Задание в шапке. Пишите сроки и цену. По предоплату не работаю. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatly.android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблемы в приложении ,в том что Блютус для поиска бизонов в приложении мог включится один раз, потом закрываем приложение открываем и оно уже их не находит, но это не на всех моделях. На некоторых работает.
Потом были проблемы с плеером который там есть например когда заканчивается трек приложение вылетает или полоса прокрутки и время трека начинают мигать
Думаю если вы протестить то увидите что там Отпишите когда что-то будет понятно
Если сотрудничаем то я сразу создам проект работаем через сейф комиссию беру на себя
Вопросы:
1. Проект написан на языке Kotlin, есть ли у Вас опыт программирования на этом языке?
2. Есть доступ к коду, если Вы готовы взяться, скажите и я вышлю Вам доступ?
Выслать доступ к коду:
https://bitbucket.org/audiotourdev/beacons/src/master/
uEmZJ3pe1B4Q
3. Бюджет - 300$ , скажите готовы ли Вы сделать все и мы можем приступать.
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