Android-приложение по работе с видео-графикой

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Требуется разработать нативное приложение, основной частью которого является наложение статичной текстуры на видео-изображение. Перед наложением текстуру необходимо деформировать, вытягивая её отдельные области.

Деформация описывается смещением отдельных вершин 2d-графа относительно исходного графа.

Вершины графа смещаются в реальном времени и неодинаково, поэтому операция трансформации, натяжения по точкам статичного изображения должна работать достаточно быстро, чтобы успевать за сменой кадров видео-потока.

Android
5 лет назад
Wpatcher
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад