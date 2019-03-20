Расширение Android библиотеки для Unity

Задание в шапке. Пишите сроки и цену. По предоплату не работаю. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chatly.android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик на Android для разовой работы.
Необходимо расширить библиотеку Firebase Cloud Messaging для Unity (https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/unity/client) для работы с кастомным шаблоном отображения уведомления (RemoteViews).
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проблемы в приложении ,в том что Блютус для поиска бизонов в приложении мог включится один раз, потом закрываем приложение открываем и оно уже их не находит, но это не на всех моделях. На некоторых работает. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать нативное приложение, основной частью которого является наложение статичной текстуры на видео-изображение. Перед наложением текстуру необходимо деформировать, вытягивая её отдельные области. Деформация описывается смещением отдельных вершин 2d-графа относительно исходного графа. Вершины графа смещаются в реальном времени ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна разработка серверной части приложения под Android и IOS (дизайн есть, верстка под Андроид уже готова). Для приложения завершён утвержденный мной дизайн-макет, 21 экран. Более подробно - при личном общении.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо получить .apk файл из магазина приложений Aptoide [url=https://aptoide.com/en/home]https://aptoide.com/en/home[/url]Мобильные приложения1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет, у меня есть техническое задание по разработке приложения на андроид. Нужно разработать модульное приложение. Где люди сначала смотрят видео урок, потом выполняют тестовые задания. Набросал небольшую блок схему. Для начала сильно упрощенная схема работы приложения, после уже наполненная ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать приложение для отображения списка продуктов, их описаний и инструкций по сборке. ТЗ в прилагаемом файле.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Создание приложения на (iOS/android) для сайта Битрикс . Приложение с каталогом товаров и карзиной.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Разработать мобильное приложение для службы доставки еды. iOs + Android. Стандартный функционал: меню товаров (подтягивается с нашего сайта или из CRM-системы, оформление заказа, отправка заказа в CRM-систему). Подробное ТЗ будет предоставлено. Аналогичное приложение-пример, которое нравится: Якитория. Можно и ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
от вас нужен оперативный ответ с данными 1 - недостающие данные по тз (если вдруг есть) 2 - срок разработки и тестирования 3 - стоимость под ключ https://docs.google.com/document/d/13e2IvDAYuafalz23-xu5Np06M3A6N133D1jRBpWP-i4/edit?usp=sharingМобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад