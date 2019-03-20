Расширение Android библиотеки для Unity

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка182 просмотра
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Требуется разработчик на Android для разовой работы.

Необходимо расширить библиотеку Firebase Cloud Messaging для Unity (https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/unity/client) для работы с кастомным шаблоном отображения уведомления (RemoteViews).

 

AndroidUnity
5 лет назад
brief
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад