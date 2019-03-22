EW Tickets - приложение для iOS

Проект далеко не из простых. Очень быстро вникли в суть задачи, реализовали в оговоренный срок и нашли время на доп-работы по комментариям. Мало того, еще и помогли отловить наш баг в API уже после окончания проекта. Рекомендую, как ответственного и пунктуального разработчика, что встречается очень не часто.