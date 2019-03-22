EW Tickets - приложение для iOS

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка576 просмотров
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Разработать приложение EW Tickets для распределения билетов на мероприятие.

Приложение является частью проекта Event-Works и должно работать через предоставленное API с модулем Ticketing.

Пользоватей, оплативших билеты через веб, нужно рассадить в приложении, где и будут определены ряд-место и назначен соответствующий билет.

Все подробности - с выбранным исполнителем.

iOSПриложение для iOS
5 лет назад
wiz-team
45 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$1000
30 дней
Проект далеко не из простых. Очень быстро вникли в суть задачи, реализовали в оговоренный срок и нашли время на доп-работы по комментариям. Мало того, еще и помогли отловить наш баг в API уже после окончания проекта. Рекомендую, как ответственного и пунктуального разработчика, что встречается очень не часто.
Мне было приятно работать с Максимом как со стороны человеческих, так и деловых взаимоотношений. Мы получили подробные объяснения о сути проекта, о тех задачах, которые необходимо выполнить, о сроках и так далее. Все возникающие в процессе вопросы решались очень быстро, вся необходимая информация предоставлялась без задержек. Буду рад новым проектам, спасибо!