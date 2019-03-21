Добрый день, Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после ...
Разработка дисконтного мобильного приложения - React JS гибрид.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для двух магазинов одежды нужно разработать дисконтные мобильные приложения.
Дизайн разложен в innVision
Mango - https://invis.io/M5R60VMGWHA#/353944186_Main
KImex - https://invis.io/78R60VPR5QW#/353944665_-----------_-----
Kimex- скидка у пользователя прогрессирует от количества покупок. Ведется история покупок. Накапливаются бонусы от покупок.
В Mango - просто история покупок. Фиксированная скидка. Бонусы не накапливаются.
нужно:
1. Собрать дизайн в приложение
2. Создать сервер приложения
3. Настроить общение сервера приложений:
- С дисконтным сервером 1С Mango
- С дисконтным сервером 1С Kimex&Grazie
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