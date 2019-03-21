Разработка дисконтного мобильного приложения - React JS гибрид.

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки198 просмотров
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Для двух магазинов одежды нужно разработать дисконтные мобильные приложения.

Дизайн разложен в innVision

Mango - https://invis.io/M5R60VMGWHA#/353944186_Main   

KImex - https://invis.io/78R60VPR5QW#/353944665_-----------_----- 

Kimex-  скидка у пользователя прогрессирует от количества покупок. Ведется история покупок. Накапливаются бонусы от покупок.

В Mango - просто история покупок. Фиксированная скидка. Бонусы не накапливаются. 

нужно: 

1. Собрать дизайн в приложение

2. Создать сервер приложения

3. Настроить общение сервера приложений: 

- С дисконтным сервером 1С Mango

- С дисконтным сервером 1С Kimex&Grazie 

React
5 лет назад
Puzzle-KZ
34 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
4 года назад