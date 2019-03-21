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Мобильное приложение (интернет магазин) для платформы IOS и android
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Необходимо сделать мобильное приложение аналогично iherb
мобильный интернет магазин,
необходимо функционирования и обновления каталога, личного кабинета, авторизации по номеру телефона и/или email
интеграция с платежными системами иностранными. возможность оплаты apple pay
возможность переключение цены в соответствующей валюте по ip адресу страны (usd, euro, rub, uah)
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