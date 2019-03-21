Мобильное приложение (интернет магазин) для платформы IOS и android

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок262 просмотра
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Необходимо сделать мобильное приложение аналогично iherb 

мобильный интернет магазин,  

необходимо функционирования и обновления каталога, личного кабинета, авторизации по номеру телефона и/или  email 

интеграция с платежными системами иностранными. возможность оплаты apple pay 

возможность переключение цены в соответствующей валюте по ip адресу страны (usd, euro, rub, uah) 

AndroidiOS
5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад