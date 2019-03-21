React Native разработчик Camera Bridg

$250
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Я разработчик React Native, мне нужен React Native разработчик, который сможет быстро выполнить что-либо из представленного ниже: 

Чтобы ускорить разработку, скажите примерное время выполнения каждого из перечисленного: 

1.Camera bridge и API интеграция. 

У меня есть 2 модуля камеры на нативном языке, нужно будет соеденить с React Native API вызовами с моим Python Backend 

2.Односигнальная интеграция для Push уведомлений 

3.Интеграция возможности поделиться на социальных сетях 

4.Amplitude интеграция 

Вознаграждение: 250$ + бонус 

Я выступаю посредником. Работодатель иностранец. При возникновении вопросов обращайтесь.

Требование: 

Аккаунт на Github с проектом на React Native

React
5 лет назад
ilia_c
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад