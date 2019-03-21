React Native разработчик Camera Bridg

Добрый день, Необходимо написать, предпочтительно на Python, консольный чекер для Linux, который по номеру телефона проверит существование пользователя с таким номером в Viber и вернет user_id, name, last seen через пробел в виде текстовой строки, после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я разработчик React Native, мне нужен React Native разработчик, который сможет быстро выполнить что-либо из представленного ниже:
Чтобы ускорить разработку, скажите примерное время выполнения каждого из перечисленного:
1.Camera bridge и API интеграция.
У меня есть 2 модуля камеры на нативном языке, нужно будет соеденить с React Native API вызовами с моим Python Backend
2.Односигнальная интеграция для Push уведомлений
3.Интеграция возможности поделиться на социальных сетях
4.Amplitude интеграция
Вознаграждение: 250$ + бонус
Я выступаю посредником. Работодатель иностранец. При возникновении вопросов обращайтесь.
Требование:
Аккаунт на Github с проектом на React Native
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