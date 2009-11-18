Задачи мобильной клиента: предоставление пользователю информации (адрес, телефоны, описание) о интересующей его компании, с возможностью позвонить на указанные телефоны. Требования к интерфейсу: необходим интерфейс приложения оформленный в корпоративном стиле (сам стиль уже разработан). Установка мобильного клиента: ...
Требуется написать JS приложение для мобильников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно знание JavaScript и PHP.
Имеется верстка, требуется прикрутить ее к логике.
Все детали и задача при личном общении...
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