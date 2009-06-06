Видеокамера - фотоаппарат в телефон

Нужна софтинка, которая снимает видео или фото на камеру телефона и соответсвенно выливает их на сайт в акаунт пользователя

задачка простая и не простая одновременно.

пример реализации можно глянуть на qik.com - нужен клон софтинки (не сервиса в целом, только софтинки)

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА - "КЛОН" - это значит надо ее скачать установить себе, посмотреть как она работает, какие у нее есть фишки, в разных режимах и тд.

посмотреть на сколько платформ она портирована, и как она в общем работает. - это кстати говоря и есть ТЗ.

(чтобы ни кого не смущал бюджет в 220000р - ценник понизил)